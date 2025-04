Debacle del Inter Miami con Leo Messi y Luis Suárez en el palco

Sin Lionel Messi y Luis Suárez, el Inter Miami es una auténtica sombra sobre el campo y así quedó ratificado luego de que el equipo de las Garzas no pudieran mantener una ventaja de dos goles y terminara perdiendo por 4-3 ante FC Dallas.

David Martínez makes it three for Miami!



(And one of the more unique assists you'll ever see from Benja Cremaschi)



