Continúa la debacle de Leo Messi y el Inter Miami

La crisis de resultados se sigue acentuando en el Inter Miami luego de haber caído en casa por 3-0 ante Orlando City en una nueva edición del Clásico de la Florida.

Lionel Messi poco pudo hacer ara impedir una nueva derrota. De nueva cuenta lo endeble de la línea defensiva pasó una factura costosa para el equipo de Las Garzas que sumó su tercer partido sin victoria.

WOW! 😱 @OrlandoCitySC catches Miami off guard for the opening goal.



Pedro Gallese with a deep outlet to Luis Muriel. pic.twitter.com/L8MPw3lORH