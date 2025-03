Con doblete de Antony, Portland Timbers se lleva la victoria

Héctor Cantú

Portland Timbers logró su tercera victoria de la temporada luego de vencer por 3-1 a Houston Dynamo en un partido donde el brasileño Antony se llevó las palmas.

Los Leñadores no tuvieron contratiempo alguno para quedarse con los tres puntos disputados en casa.

Felipe Mora logró abrir el tanteador apenas a los 6 minutos de tiempo corrido con una definición dentro del área.

El equipo texano tuvo una rápida reacción gracias al tanto conseguido por Franco Escobar apenas 6 minutos después de que se inaugurara el tanteador.

The @HoustonDynamo have answered!



Franco Escobar delivers off of a beauty of a delivery from Jack McGlynn! pic.twitter.com/EpoZEAVKwr — Major League Soccer (@MLS) March 30, 2025

Sin embargo, el show del brasileño apenas estaba por comenzar. Antony apareció al minuto 23 para en un contragolpe finiquitar la historia y devolverle la ventaja al equipo verde.

Después, ya no hubo reacción por parte del equipo visitante y a 20 minutos del final, el propio Antony aprovechó un error defensivo para poner el tanto que finiquitó el encuentro.

Antony secures his brace after a chaotic sequence!



The Brazilian puts @TimbersFC two goals to the good. 🇧🇷 pic.twitter.com/lxpuWscs2J — Major League Soccer (@MLS) March 31, 2025

Con este resultado, Portland se mantiene en la sexta posición de la clasificación general de la MLS, mientras que el Dynamo sigue sin poder ganar en la presente temporada de la MLS.