'Chicharito' a sacudirse la sequía ante un rival inédito

El LA Galaxy donde milita el mexicano Javier ‘Hernández’ buscará cerrar una jornada más con un triunfo para dejar la moral en todo lo alto antes de enfrentar al LAFC el próximo viernes.

Se espera que en la próxima edición del Clásico de El Tráfico, el equipo galáctico reciba a su acérrimo rival ya con Gareth Bale en la cancha y Giorgio Chiellini, por ello, es necesario levantar la moral y su trampolín podría ser Montreal Impact.

El equipo canadiense suele ser un equipo poco indigesto para el Galaxy. De los últimos tres partidos, los de California han salido con la mano en alto además de que solo han recibido un gol en contra durante estos cotejos.

El partido también se presenta como una oportunidad inmejorable para que Javier ‘Chicharito’ Hernández ponga fin a su sequía goleadora. El mexicano no marca para el LA Galaxy desde hace tres partidos y solo ha conseguido un gol en los últimos 10, una cifra nada positiva para el jugador que sigue levantando la mano para ir al Mundial de Qatar 2022.

Desde el 2020, año en el que Javier desembarcó en la Major League Soccer nunca ha enfrentado a Montreal Impact. Es el único equipo de toda la liga de Estados Unidos aante el cual no ha visto minutos sobre el terreno de juego.

La jornada en la MLS la completarán los duelos entre Orlando City vs. DC United, FC Dallas vs. Inter Miami y Colorado vs. Austin FC.