'Cabecita' Rodríguez explica por qué ya no jugó con América

Que Jonathan Rordríguez no haya jugado en los últimos partidos con América no quiere decir que esté lesionado, más bien fue una decisión exclusiva del técnico André Jardine, quien simplemente dejó de contar con el uruguayo.

En su presentación con el Portland Timbers, el refuerzo estrella del club de la MLS aseguró que está listo para ver sus primeros minutos con el equipo, todo depende su visa de trabajo, pues él está apto incluso para jugar el duelo de este fin de semana contra el Philadelphia Union.

‘Cabecita’ no juega desde el 22 de febrero, pero esto fue por decisión del entrenador, quien tiene como costumbre marginar a los jugadores que están negociando su salida a otras instituciones.

“Yo me siento muy bien, no paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de juegos, pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado, pero obviamente yo estaba entrenando, tuve participación con el filial del equipo, hice pretemporada, estoy muy contento, feliz de estar y no veo la hora que me autoricen la visa para poder jugar”, comentó el atacante de 30 años.

El último gol del uruguayo fue en febrero ante León, pero espera estrenarse lo antes posible en la MLS.

Los Timbers marchan terceros en la MLS, por lo que la llegada de Rodríguez no hará más que potenciar al equipo. Ese es el deseo de la institución y también del propio jugador, pues tiene poco tiempo para ganarse un lugar con la Selección de Uruguay hacia la Copa América 2024.