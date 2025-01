Arranca la pretemporada del Inter Miami por Sudamérica

El Inter Miami de Leo Messi arrancará este martes su gira de pretemporada con un viaje a Perú para enfrentarse el miércoles al Club Universitario de Deportes limeño, en el primero de tres amistosos en América Latina.



Los tres partidos del Inter Miami en Sudamérica y Centroamérica estarán organizados por Stoneweg Places & Experiences y por NSN (Never Say Never), que ya apostó por la franquicia de Florida en su gira internacional de 2023.

"Para nosotros es un orgullo y una responsabilidad que el Inter Miami CF vuelva a confiar en nosotros para organizar esta gira. Tenemos a un equipo muy profesional sobre el terreno coordinado por nuestra oficina en México para cuidar todos los detalles", afirmó Joel Borrás, fundador y máximo responsable de NSN.



NSN trabajó en este proyecto junto a Stoneweg Places & Experiences, una división del grupo de inversión hispano-suizo Stoneweg, especializado en experiencias en el ámbito de la cultura y el entretenimiento.

El Inter Miami arrancó su pretemporada con un amistoso ganado en los penaltis contra el América mexicano en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EE.UU.).



A continuación, el conjunto de rosa, dirigido por Javier Mascherano y con los españoles Jordi Alba y Sergi Busquets y el uruguayo Luis Suárez en sus filas, viajará a Perú para enfrentarse al Club Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima el 29 de enero.

La siguiente parada de la pretemporada del Inter Miami será en Panamá, donde se medirá el 2 de febrero al Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de Ciudad de Panamá.



El último encuentro en el extranjero de esta pretemporada del Inter Miami será en Honduras, con un duelo frente al Club Deportivo Olimpia el 8 de febrero en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.



Finalmente, el Inter Miami cerrará su preparación para el curso 2025 con un partido ante el Orlando City el 14 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa (Florida, EE.UU.).