Alan Pulido y un gol más que se une a su buen desempeño

El delantero mexicano Alan Pulido regresó a la senda goleadora con Sporting Kansas City luego de marcar un gol tempranero con el que su equipo se adelantó en el marcador ante Colorado Rapids.

Pulido, quien había marcado en el penúltimo partido de su equipo, volvió a hacerse presente ahora en la búsqueda de tres puntos que son fundamentales para el equipo local.

Alan Pulido tucks it in to the far post for the opening goal! 🙂‍↕️



