"Agradecimiento", la razón por la que Alan Pulido rechazó a Chivas

Un viejo dicho afirmaba que a Chivas no se le puede decir que no, pero ahora son otros tiempos.

Además, si por algo Alan Pulido cambió al Guadalajara por la MLS en 2019, claramente su prioridad iba a ser mantenerse en el Sporting de Kansas City, algo que finalmente sucedió cuando renovó.

En entrevista con FOX Deportes, en el Media Day de la MLS, el delantero de 32 años admitió que sostuvo negociaciones con el Guadalajara y hasta con el Cruz Azul, pero aunque ambas iban por buen camino, cuando Sporting se decidió a ofrecerle un nuevo contrato, el jugador optó por mantenerse, pues siempre se ha sentido respaldado y apoyado desde que llegó a esta institución.

“Estuve cerca de Chivas. El año pasado mi contrato estaba por terminar y todavía no recibía ofertas del Sporting y hubo unas negociaciones con Chivas; Cruz Azul también estuvo interesado. Pero al final, cuando me hace la oferta Sporting, como un agradecimiento después de cómo me trataron en mi lesión, de que me siento muy valorado en el club, tuve la gratitud de poder renovar con el equipo”, expuso.

Ahora es ‘Chicharito’ Hernández quien está en vías a regresar al ‘Rebaño’, luego de un 2023 complicado, donde se lesionó la rodilla y no pudo ganarse la renovación con Los Angeles Galaxy. Sin duda será un gran fichaje, pues Pulido asegura que desde su salida, el club no ha encontrado un ariete confiable.

“Chivas ha carecido los últimos años de un nueve. Sabemos la experiencia de Javier y el futbol que tiene. Si bien viene saliendo de una lesión, su trayectoria habla por sí misma y es un jugador que puede darle mucho a Chivas y al futbol mexicano”, analizó el atacante junto a Rodolfo Landeros.

Pulido anotó 14 goles en 2023 y tiene 29 tantos desde que llegó a la MLS procedente de la Liga MX. Tal vez un día regrese al Guadalajara, pero mientras el Sporting Kansas City lo siga consintiendo, no pasará.