Tres años de libertad condicional para Julio Urías

El beisbolista mexicano tendrá que pagar cinco delitos menores y no pisará la cárcel

No se sabe aún si volverá a jugar en algún equipo de MLB, pero este jueves, el beisbolista mexicano Julio Urías recibió sentencia y deberá de someterse a 36 meses de libertad condicional a cumplir con 30 días de trabajo comunitario y a tomar una asesoría de violencia doméstica con duración de 52 semanas.

Urías no refutó un cargo menor de agresión doméstica y esto, sumado a los otros cargos tampoco eran considerados graves, permitieron que el pitcher, hoy ex jugador de Los Angeles Dodgers, no fuera a prisión.

El pelotero sinaloense tendrá que pagar una multa destinada al fondo de violencia doméstica, además tiene prohibido usar armas, fuerza o violencia y tendrá que pagar restitución a la víctima (en este caso, su esposa) y cumplir con una orden de protección.

Además de la investigación judicial, MLB efectuó una investigación alterna, la cual podría derivar en una segunda suspensión y se espera que la liga se pronuncie, tomando en cuenta que el proceso legal finalizó.