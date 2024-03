Ronald Acuña jr. volvió a los diamantes y está listo para la temporada

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. jugó este jueves por primera vez desde el pasado 29 de febrero, cuando sintió molestias en la rodilla derecha, y tras el partido se mostró emocionado e indicó que se sintió muy bien en su regreso.



"Me siento muy bien. Me siento superemocionado", dijo Acuña Jr. tras el partido en el que los Bravos de Atlanta se enfrentaron a los Rays de Tampa Bay en el CoolToday Park, en North Port, Florida.



Acuña, quien sintió molestias en la rodilla que le operaron hace dos años, fue sometido a diversos estudios en los que se determinó que los dolores que experimentó se debían a la rigidez que le ha afectado esa zona.

Ronald Acuña Jr., Shohei Ohtani and Mike Trout lead the Top 10 hitters in @MLBTheShow 24 👀 pic.twitter.com/gKn21llJID — MLB (@MLB) March 11, 2024

Como había señalado previamente el dirigente de los Bravos, Brian Snitker, Acuña ocupó el primer puesto en la alineación de Atlanta, aunque estuvo en el puesto de bateador designado, lo que evitó que viera acción en los jardines, como se espera que juegue durante la temporada de Grandes Ligas.



Al ser preguntado sobre la decisión de no poner a Acuña en su posición defensiva, Snitker respondió que fue bueno tener al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de regreso y que la condición del venezolano será evaluada juego a juego.



"Veremos cómo se siente mañana y veremos cuál es el siguiente paso", explicó el estratega.



Acuña se ponchó en dos turnos al bate, en los que vio el mínimo de tres picheos en cada uno y luego falló con un elevado al campocorto, por lo que no pudo poner a prueba la pierna derecha al recorrer las bases.



A pesar de fallar en sus tres apariciones al plato, Acuña afirmó que no sintió nada fuera de lo normal.



"Me siento normal", expresó Acuña, quien dejó un buen indicativo sobre su condición, al precisar que se siente como el año pasado, cuando inauguró el club 70-40 en bases robadas y jonrones y se llevó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.