Parece que comenzó el despertar de los Dodgers

Redacción FOX Deportes

Los Dodgers comenzaron este fin de semana en segundo lugar, una posición en la que no habían estado a estas alturas de la temporada en cuatro años.

Tras una barrida contundente, terminaron la temporada en solitario, una vez más, en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

Mookie Betts conectó el home run de la ventaja después de que los Padres remontaran hasta el empate en la octava entrada, y Alex Vesia selló la victoria de los Dodgers por 5-4 el domingo por la tarde en el Dodger Stadium.

Los Angeles tiene una ventaja de dos juegos en la división, además de haber asegurado el desempate en el duelo directo contra San Diego.

Los Dodgers han ganado tres juegos consecutivos por primera vez en seis semanas.

Después de permitirle cuatro carreras al abridor de los Padres, Yu Darvish, en la primera entrada con el jonrón de tres carreras de Freddie Freeman y el cuadrangular solitario de Andy Pages, la ofensiva de los Dodgers se quedó inactiva en las entradas intermedias.

Tyler Glasnow permitió un par de carreras en cinco entradas, y un bullpen con fugas permitió la carrera del empate en la octava.

Pero Betts, quien ha mostrado señales alentadoras últimamente en medio de una temporada floja al bate, puso a su equipo a la defensiva con un gran swing, conectando un profundo home run a Robert Suárez de los Padres justo después de que la ventaja de los Dodgers se hubiera disipado.