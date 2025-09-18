Los Yankees dieron un gran paso hacia playoffs

Redacción FOX Deportes

Los New York Yankees lograron una victoria contundente por 7-0 sobre los Baltimore Orioles en el primer juego de su serie en Camden Yards. Max Fried lideró la ofensiva con una destacada actuación desde el montículo, permitiendo solo tres imparables en siete entradas y ponchando a 13 bateadores.

Este triunfo coloca a los Yankees con marca de 86-67, a tres juegos de los líderes de la División Este de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays.

La ofensiva de los Yankees fue liderada por Amed Rosario, quien conectó un doble de dos carreras en la primera entrada, estableciendo el tono temprano del partido. En la séptima entrada, Paul Goldschmidt impulsó una carrera con un sencillo, Aaron Judge agregó una con un elevado de sacrificio y Giancarlo Stanton sumó dos más con un doble. Estos batazos ampliaron la ventaja de su equipo y aseguraron la victoria.

Por otro lado, los Orioles no lograron generar peligro en la ofensiva. El abridor de Baltimore, Cade Povich, permitió tres carreras en seis entradas y un tercio, y el bullpen no logró contener la ofensiva de los Yankees. La falta de producción ofensiva y errores defensivos contribuyeron a la derrota de los Orioles.

Con esta victoria, los Yankees buscan mantener su impulso en la recta final de la temporada regular, mientras que los Orioles deberán ajustar su estrategia para evitar caer más atrás en la clasificación. El segundo juego de la serie se llevará a cabo este viernes, con ambos equipos buscando una victoria crucial en sus respectivas luchas por los playoffs.