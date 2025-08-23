Los Rockies quedaron fuera de la lucha por los playoffs

Redacción FOX Deportes

Con marca actual de 37-94 Colorado Rockies se convirtieron en el primer equipo oficialmente eliminado de la carrera por los playoffs en la Temporada 2025 de Grandes Ligas, un desenlace que se esperaba tras un año complicado en todos los frentes. Con una foja que los hunde en el último lugar de la Liga Nacional, matemáticamente ya no tienen posibilidades de aspirar al comodín ni mucho menos al título divisional.

La eliminación llega como reflejo de un desempeño irregular de la ofensiva y una rotación que nunca logró establecerse. Aunque algunos jóvenes peloteros dieron destellos de esperanza, la falta de consistencia en el bateo oportuno y los problemas del bullpen marcaron la pauta de una campaña cuesta arriba. Los Rockies nunca pudieron hilvanar rachas largas que los mantuvieran en la pelea.

The Colorado Rockies have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/ah74ASfugi — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 24, 2025

Para la organización, este nuevo fracaso representa otro duro golpe a su afición, que ha visto a su equipo quedar fuera de postemporada de manera recurrente en los últimos años. El Coors Field seguirá recibiendo juegos de temporada regular, pero con un ambiente en el que ya se piensa más en el futuro que en el presente. El margen de error se agotó demasiado pronto.

De cara al cierre del calendario, Colorado buscará aprovechar los partidos restantes para evaluar a sus prospectos y decidir quiénes podrían formar parte del núcleo a largo plazo. La atención se centrará en los movimientos de la gerencia durante el invierno, en un intento por devolverle competitividad a una franquicia que vuelve a quedar rezagada en la siempre exigente Liga Nacional.