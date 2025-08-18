Los Reds impusieron su autoridad en Anaheim

Redacción FOX Deportes

Los Cincinnati Reds comenzaron con el pie derecho su visita a Anaheim al derrotar 4–1 a Los Angeles Angels en el primer juego de la serie. El encuentro se inclinó muy temprano gracias al poder de Gavin Lux, quien en la misma primera entrada disparó un cuadrangular de dos carreras que impulsó a T.J. Friedl y silenció de inmediato a la afición local.

Los Angels intentaron reaccionar en la parte baja de ese mismo inning, cuando Taylor Ward conectó un doble productor que remolcó a Nolan Schanuel para recortar la diferencia a 2–1. Sin embargo, ese sería el único daño que pudieron hacer frente al sólido pitcheo visitante, que desde entonces se encargó de contener cualquier intento de remontada.

Taylor Ward descuenta para los Angels ante los Reds.

En la quinta entrada, los Reds aumentaron la ventaja con un elevado de sacrificio de Austin Hays que llevó a Elly De La Cruz al plato. Más tarde, en el octavo episodio, Matt McLain repitió la fórmula con otro fly de sacrificio para impulsar a Ke’Bryan Hayes, dejando el marcador definitivo en 4–1. La ofensiva de Cincinnati no necesitó mucho más que un par de batazos oportunos para sellar el resultado.

El triunfo se sostuvo desde la lomita con una sólida apertura de Brady Singer, quien lanzó seis entradas de calidad, permitiendo solo una carrera y repartiendo cuatro ponches.

Batazo de sacrificio de Austin Hays y Elly De La Cruz llega a home para anotar otra carrera de los Reds.

El bullpen, encabezado por Connor Phillips, Zachary Mey y Scott Barlow, hizo el resto sin mayores apuros. Con esta victoria, los Reds confirman su buen momento y arrancan con ventaja la serie frente a unos Angels que, pese a responder temprano, nunca pudieron volver a encontrar el camino al home.