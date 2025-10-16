Los Mariners revivieron y retomaron la ventaja

Redacción FOX Deportes

El Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue una noche inolvidable para los Mariners, que recuperaron el control de la serie con una contundente victoria 6-2 sobre Toronto. Durante siete entradas el duelo se mantuvo cerrado, con los lanzadores dominando y las ofensivas sin poder despegar.

Todo cambió en la octava, cuando Seattle encontró su momento: Cal Raleigh empató el juego con un home run y Eugenio Suárez sentenció la historia con un grand slam que encendió el T-Mobile Park.

El batazo de Suárez, su segundo home run del encuentro, fue el golpe definitivo que quebró la resistencia canadiense y dio forma al triunfo. El venezolano había adelantado a los Mariners temprano en el juego con un solitario en la segunda entrada, pero fue su estacazo con las bases llenas el que lo convirtió en héroe de la noche. La afición estalló y Seattle retomó la ventaja en la serie, colocándose a una sola victoria de la Serie Mundial.

El abridor Bryce Miller cumplió con una sólida labor de cinco entradas, limitando a los Blue Jays a un par de carreras antes de dejar el montículo.

El relevo mantuvo el control y preparó el escenario para el desenlace ofensivo. Del lado de Toronto, Kevin Gausman tuvo una salida de calidad, pero el bullpen no pudo contener la reacción final de los locales.

Con esta victoria, Seattle volvió a demostrar su carácter en casa y el poder de su ofensiva en los momentos clave. El equipo dirigido por Scott Servais se mantiene invicto en juegos de eliminación directa en esta postemporada y busca culminar una campaña histórica alcanzando su primera Serie Mundial.

El impulso anímico y la figura de Suárez, protagonista absoluto, marcan el paso de unos Mariners que sueñan despiertos.