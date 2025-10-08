Los Dodgers ya están en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Redacción FOX Deportes

Los Dodgers no tenían intención de regresar a Philadelphia. No después de salir del hostil Citizens Bank Park a una sola victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), con el control absoluto de su destino.

Los Phillies pusieron la serie interesante al llevarse con autoridad el primer juego en el Dodger Stadium, pero los californianos mantenían la confianza de tener la ventaja.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE HEADING TO THE NLCS. pic.twitter.com/Y7J97BLgu7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

Ambos equipos siguieron guiones similares en el Juego 4 del jueves por la tarde: dos pitchers abridores dominantes, seguidos de dos cerradores con rectas de fuego y una combinación de brazos de relevo.

Llegando a la parte baja de la 11ª entrada, el marcador estaba empatado a una carrera. Con dos outs y las bases llenas, Andy Pages bateó una rola al centro. Los Phillies intentaron sin éxito sacar el out en el plato, y los Dodgers anotaron la carrera del triunfo tras un error de fildeo del lanzador Orion Kerkering, dejando tendidos a los visitantes y asegurando su pase a la NLCS con una victoria por 2-1.

Fue el undécimo walk-off en la historia de los Dodgers en postemporada, y el primero desde el grand slam de Freddie Freeman en el Juego 1 de la Serie Mundial 2024.

Los campeones defensores de la Serie Mundial avanzan así a la NLCS por segundo año consecutivo, y por octava vez en los últimos 13 años.