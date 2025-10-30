Hiram Marín
Los Dodgers ganaron y habrá séptimo juego
Los Angeles derrotó a Toronto, empató la Serie Mundial y todo se define este sábado
Los Dodgers arrancaron con la espada desenvainada en el Rogers Centre. Sabían que una derrota significaba el campeonato para los Blue Jays. Derrotaron 3-1 a Toronto empataron 3-3 la serie y el dueño del trofeo del comisionado se definirá en el séptimo juego.
En la tercera entrada, un doble de Tommy Edman y un sencillo impulsor de Mookie Betts pusieron el 3-0 que les serviría. La grada canadiense enmudeció ante la combinación de buen pitcheo visitante.
Yoshinobu Yamamoto se encargó de poner orden desde el montículo: lanzó seis entradas completas, permitió sólo una carrera, cinco hits, dio una base por bolas y ponchó a seis rivales.
Su dominación fue clave para que los Dodgers quebraran la ventaja de los Blue Jays y recuperaran la esperanza. Cada vez que parecía que Toronto hilvanaba una amenaza, Yamamoto apagaba el fuego con eficacia y templanza. Su actuación dejó en claro por qué es considerado en este momento de la serie como un pilar defensivo para su club.
El bullpen de Los Angeles entró a continuación con ventaja y miedo escénico, pero la ventaja de Yamamoto se sintió: el rival ya había sido frenado.
Toronto consiguió un sencillo impulsor de George Springer que recortó el marcador a 3-1, pero nunca logró montar rally decisivo frente a la combinación de pitcheo y defensa contraria.
La presión del momento —evitar el cierre de la serie— se hizo latente, pero los Dodgers resistieron todo embate.
Este sábado 1 de noviembre, en el séptimo juego, se definirá el campeón de la temporada. Gracias a la magia de Yamamoto y ese triunfo clave, los Dodgers tienen vida una vez más. Pero Toronto, que tuvo el título al alcance en su casa, ahora lo verá desde el filo del precipicio.
