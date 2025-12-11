Los campeones se refuerzan: Edwin Díaz es el nuevo Dodger

Hiram Marín

Los Angeles Dodgers oficializaron la llegada del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien firmó un contrato de tres años y 69 millones de dólares con el equipo campeón defensor de la Serie Mundial.

Díaz se convierte en uno de los brazos más importantes del bullpen para la temporada 2026, luego de haber optado por la agencia libre. El acuerdo representa una de las adquisiciones más significativas de la temporada baja para la franquicia angelina.

"I came here to win. That's my goal...try to win another World Series with this great team." pic.twitter.com/1h0OjM6tf7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 13, 2025

Díaz, de 31 años, pasó las últimas siete temporadas con los New York Mets, donde se consolidó como uno de los relevistas más dominantes de las Grandes Ligas.

Esta decisión llegó después de que Díaz decidiera renunciar a los dos años y 38 millones de dólares que le quedaban en su contrato anterior con los Mets para probar el mercado de agentes libres. El equipo neoyorquino recibirá una selección compensatoria en el draft por su partida.

Los Dodgers, que vienen de ganar dos campeonatos consecutivos, reforzaron su bullpen con el fichaje al agregar al cerrador que lideró el mercado de relevistas este invierno.

La llegada de Díaz busca dar mayor estabilidad y dominio en las últimas entradas, una área que el equipo sintió que necesitaba reforzar tras algunas dificultades en el bullpen durante la campaña anterior. Su rol proyectado será el de cerrador principal.

Durante su carrera en Grandes Ligas, Díaz ha sido seleccionado tres veces al Juego de Estrellas y ha registrado un porcentaje de salvamentos sobresaliente, consolidándose como uno de los mejores del circuito.

En la temporada 2025, Díaz tuvo una efectividad baja y una alta tasa de ponches, lo que subraya su capacidad en situaciones de alto estrés. Su incorporación a los Dodgers cambia significativamente la proyección del equipo cara a repetir como contendientes al título.