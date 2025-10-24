Los Blue Jays fueron imponentes y se llevaron el Juego 1 de la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

El Clásico de Otoño comenzó a tambor batiente en el Rogers Centre, donde los Blue Jays aplastaron 11-4 a los Dodgers para tomar ventaja de 1-0 en la Serie Mundial.

Los californianos pegaron primero con imparables de Enrique Hernández y Will Smith, pero Toronto respondió con fuerza: un home run solitario de Daulton Varsho encendió la chispa que pronto se volvería incendio.

La explosión llegó en la sexta entrada, cuando la artillería canadiense desató una ofensiva de nueve carreras.

El estadio rugió con el grand slam de Addison Barger, histórico por ser el primero como emergente en la historia de la Serie Mundial, y minutos después Alejandro Kirk amplió la fiesta con un batazo de dos carreras que selló la emboscada a Blake Snell.

El abridor de los Dodgers, que había iniciado dominante, se desplomó ante la avalancha azul: permitió boletos, hits y no logró completar la entrada. En contraste, el novato Trey Yesavage mantuvo el temple en su debut, dejando el duelo encaminado para un relevo que no falló.

Los Dodgers intentaron maquillar el marcador con un jonrón de dos carreras de Shohei Ohtani en la séptima, pero la suerte ya estaba echada. Toronto se llevó el primero con autoridad y encendió la ilusión de un país que sueña con su primera corona desde 1993. El otoño, esta vez, suena a Blue Jays.