Los bates 'torpedo' son buenos para el béisbol: Rob Manfred

Redacción FOX Deportes

Los bates torpedo están de moda esta temporada, y el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, cree que toda esa charla es positiva para el deporte.

"Son absolutamente buenos para el béisbol", dijo Manfred en una sesión de preguntas y respuestas publicada por The New York Times el domingo. "Creo que temas como el bate torpedo y el debate en torno a él demuestran que el béisbol aún ocupa un lugar único en nuestra cultura, porque la gente se vuelve loca por algo que, al fin y al cabo, no es nada".

La entrevista abordó varios temas e incluyó a Manfred elogiando las pruebas con árbitros robot durante los entrenamientos de primavera. Dijo que le gustaría ver su uso extendido a la temporada regular pronto.

"Espero que lleguemos a las Grandes Ligas pronto", dijo Manfred. "No será en 2025. Sería en 2026".

Los bates torpedo llamaron la atención recientemente cuando los Yankees de Nueva York conectaron nueve jonrones en un solo juego, un récord para el equipo. Con varios jugadores usando un modelo sorprendentemente diferente, en el que la madera se desplaza más abajo en el cañón, hacia la etiqueta, dándole una forma similar a la de un pino de boliche, este bate se ha convertido en la última moda del béisbol.

¿Cuál es el secreto de los Yankees para anotar tantos home runs? Los neoyorquinos han anotado un total de 15 cuadrangulares en tan solo 3 juegos

Esto ha provocado que estrellas del béisbol e incluso jugadores amateurs quieran usar este bate de aspecto inusual, lo que ha generado una avalancha de pedidos para Victus Sports. La compañía es el fabricante oficial de bates de la MLB y ha visto un aumento en las ventas y el interés en los bates torpedo.

Manfred destacó que el bate se ha usado durante varios años, con jugadores como Giancarlo Stanton y Francisco Lindor usando torpedos la temporada pasada.