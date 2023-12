Los Atlanta Braves se unen a los interesados por Shohei Ohtani

¿Podríamos ver a Ohtani y Ronald Acuña Jr. (los actuales Jugadores Más Valiosos de la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente) en la misma alineación la próxima temporada? No lo descarten.

Los Braves han tenido conversaciones con Ohtani y "no pueden ser pasados ​​por alto" en la puja por la superestrella bidireccional, según Jon Paul Morosi, experto de MLB Network.

Will Ohtani sign with Atlanta? 👀🤔 pic.twitter.com/JxKXsYE4DL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 4, 2023

"Me dijeron que los Braves han tenido algunas conversaciones con el grupo de Ohtani, y que los Braves no han sido eliminados de esta conversación", dijo Morosi durante la edición del lunes de Hot Stove. "... Sigo pensando que, en muchos sentidos, los Braves son un equipo que no podemos pasar por alto en el sorteo de Ohtani".

Algunos han considerado a los Dodgers como favoritos para conseguir a Ohtani, pero los Giants, Cubs, Blue jays y Angels también están compitiendo por él. Esos cinco equipos ahora tienen que lidiar con el club que ha ganado seis títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional y que ya cuenta con una de las alineaciones más poderosas en la historia de la MLB.