La oferta de los 49ers me faltó al respeto: Arik Armstead

Con Javon Hargrave y Nick Bosa en la línea defensiva, los 49ers no podían darse el lujo de quedarse con Armstead. Cuando aceptó un contrato de tres años y 43,5 millones de dólares con los Jaguars, no era más que un veterano talentoso capitalizando el negocio del futbol americano.

Sin embargo, como Armstead reveló en su podcast ), Third and Long, su separación de los 49ers no se produjo sin un pequeño dolor en forma de una oferta baja.

Arik Armstead fortalecerá a 'Sacksonville' El liniero deja a los 49ers y se unirá a la poderosa defensiva de los Jaguars

"Me extendieron una oferta de 6 millones de dólares por un contrato de un año con incentivos de hasta 8 (millones) de dólares", explicó Armstead. "Cuando me enviaron eso, me sentí extremadamente irrespetado. No siento que ese nivel de compensación se acerque en nada al tipo de jugador que soy.

"Ni siquiera el tipo de jugador que soy, lo que he comprometido con el juego, lo que he comprometido con mi equipo, lo que he comprometido con la organización y mi comunidad. No sentí que fuera representativo de quién Lo soy como jugador y como persona".