Jurickson Profar hizo la atrapada y robo de home run del año

Redacción FOX Deportes

Jurickson Profar logró quizás la atrapada del año para los Braves durante la cuarta entrada de su victoria por 7-1 en el primer juego de la doble cartelera del sábado en Truist Park.

Profar le robó al bateador designado de los Marlins, Agustín Ramírez, un potencial home run solitario al escalar la barda del jardín izquierdo y traer de vuelta lo que parecía una jugada segura en un día en el que la árbitra Jen Pawol hizo historia. La pelota parecía que se dirigía al bullpen de Miami antes de que Profar sacara el guante en el último segundo para atraparla.

JURICKSON PROFAR!



An INSTANT catch of the year candidate 😱 pic.twitter.com/1tYoJdIpNK — MLB (@MLB) August 9, 2025

El lanzador abridor de Atlanta, Hurston Waldrep, se llevó las manos a la cabeza con incredulidad al ver la atrapada.

"Fue increíble", dijo Waldrep. Primero, Ramírez llegó al lanzamiento. Luego, yo estaba observando a Profar y observando la pelota como se hace en algo así. Lo vi saltar a la pared. Lo vi atrapar la pelota en cuanto saltó. Fue genial.

El mánager de los Braves, Brian Snitker, quedó igualmente impresionado.

“Fue una gran atrapada, cómo la persiguió”, dijo Snitker. “Sinceramente, cuando la bateó, pensé que iba a estar en la grada superior. Se quedó pegado a ella. Pensé: ‘Vas a estar viéndola por televisión 24 horas’.