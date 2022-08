Julio Urías sigue brillando y llega a 12 victorias

Tras su rol crucial en el campeonato de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial de 2020, la carrera de Julio Urías, su papel en el equipo y los reflectores que recibe, solo han ido en aumento. Prueba de ello fueron sus 20 victorias la temporada pasada y el gran desempeño que está teniendo este año.

Pese a haber comenzado la campaña con el pie izquierdo, teniendo marca de 3-5 en los primeros 2 meses, el 'culichi' ha venido de menos a más y se ha logrado establecer como uno de los hombres de confianza de Dave Roberts.

“Pienso que simplemente hubo un momento en que él quería ser visto como el líder… creo que para él era importante demostrárselo a todos, y lo ha hecho con consistencia. Ahora el equipo ha estado favorecido por eso”, declaro el manager del equipo.

En su más reciente salida, Urías tiró siete entradas contra los Twins (57-52), donde solo permitió cinco hits y una carrera, además de ponchar a ocho hombres. Con esto mejoró su ERA (promedio de carreras limpias) a 2.49, séptimo mejor de la liga, y puso su marca de la temporada en 12 ganados y 6 perdidos.

Solid night from No. 7 pic.twitter.com/Iron4XaxXX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 10, 2022

Desde el 21 de julio, pausa del Juego de Estrellas, Urías ha conseguido la victoria en las cinco aperturas que ha tenido y tiene efectividad de 1.09. Aunado a esto, su ultima derrota la sufrió el 12 de junio; acumula 10 aperturas invicto, nueva victorias y una sin decisión.

No se puede perder de vista que la temporada 2022 de la MLB se encuentra en su último cuarto y la postemporada está cada vez más cerca.

“Lo único que tiene que demostrar (…) es que puede ser el líder (…) cuando sus tres pitcheos están en gran forma, es la mejor alternativa, por encima de cualquiera (…) si hablamos del arsenal, son pocos los que serían mejor”, declaró para la MLB Dave Roberts.

Por su parte, Urías se encuentra bastante tranquilo y contento con su trabajo. “Se trata del enfoque. He mantenido el enfoque (...) creo que me he ganado la confianza del manager. He tratado de aprovechar la oportunidad”.