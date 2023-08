Julio Urías está de regreso: décimo triunfo y 12 ponches

Antes del juego del domingo, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, reconoció que su equipo necesitará que el zurdo Julio César Urías lance como un as en lo que resta de temporada para que el club tenga mayores posibilidades de ganar la Serie Mundial.

Urías, que ha sido uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en las dos últimas temporadas, no ha sido capaz de encadenar un tramo largo que recuerde lo dominante que puede ser el zurdo mexicano cuando está en la cima de su juego.

Pero en la victoria de los Dodgers por 8-3 sobre los Rockies en el Dodger Stadium el domingo, fue Urías quien llevó al equipo a su octavo triunfo consecutivo con una de sus mejores actuaciones del 2023, igualando el tope de su carrera con 12 ponches y permitiendo sólo tres anotaciones en siete entradas de trabajo.

“Este juego tiene muchos altibajos”, dijo Urías. “Las dos últimas temporadas he podido ser muy regular, pero este año hemos tenido que luchar contra algunas cosas que me han hecho ser un poco inconsistente. Pero ahora me siento bien física y mentalmente, y creo que estamos volviendo al buen camino”.

En sus dos últimas aperturas, Urías ha dicho que ha empezado a sentirse más como él mismo. Cuando está en su mejor momento, altura el punto desde donde suelta la pelota y juega con su windup, mientras mezcla todos sus lanzamientos y mantiene a los bateadores fuera de balance.