Fernando Valenzuela, más cerca que nunca del Salón de la Fama

Redacción FOX Deportes

Fernando Valenzuela, el pitcher mexicano que desató la “Fernandomanía” con los Dodgers a comienzos de los años 80, fue incluido en la boleta del Contemporary Baseball Era Committee que decidirá la generación del Salón de la Fama de 2026. La lista de ocho jugadores fue anunciada por la propia entidad del Salón y por MLB; los resultados se darán a conocer el 7 de diciembre de 2025.

Valenzuela, fallecido el 22 de octubre de 2024, vuelve así a recibir una oportunidad de entrada por vía del comité de veteranos —es la primera vez que aparece en una boleta tipo comité— después de que su paso por la votación tradicional de la BBWAA le dejara escaso respaldo en su momento.

Entre sus logros más citados están haber ganado en 1981 tanto el Premio Cy Young de la Liga Nacional como el de Novato del Año, y haber sido pieza clave en el título de la Serie Mundial de los Dodgers ese mismo año.

La votación del comité la ejercerán 16 miembros —exjugadores, directivos, historiadores y personal del béisbol— y para ser elegido un candidato necesita el 75% de los votos (equivalente a 12 papeletas de 16). El Salón ha publicado que los nombres en la boleta son, además de Valenzuela, figuras como Barry Bonds y Roger Clemens, entre otros.

El Dodger Stadium se rindió ante Fernando Valenzuela

Valenzuela debutó en Grandes Ligas a finales de 1980 y su explosión llegó en 1981; fue seis veces All-Star en su carrera y se retiró tras 17 temporadas en las mayores. Su inclusión en la boleta del comité abre la posibilidad —aunque exigente— de que sea elegido póstumamente e ingresado a Cooperstown con la clase de 2026 si alcanza el umbral requerido.