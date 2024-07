Fernando Tatis Jr., fuera del Juego de Estrellas por lesión

El dominicano Fernando Tatis Jr. anunció este lunes que no participará en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, uniéndose a las bajas latinas, que tras su elección, no podrán participar en el partido de estelares de las Grandes Ligas.

"A todos aquellos que votaron, ¡realmente aprecio que se hayan tomado el tiempo para demostrar su cariño! Ser elegido al Juego de Estrellas es verdaderamente un honor y estoy más que agradecido. Tristemente, debido a la lesión actual, no me será posible participar en el evento de este año. El apoyo no pasa desapercibido", expresa el mensaje colgado en la cuenta oficial del estelar jardinero de los Padres de San Diego, a través de Instagram.

Tatis Jr. fue seleccionado por los votos de los fanáticos, siendo escogido como uno de los tres jardineros titulares para el equipo de la Liga Nacional, junto a Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, y a su compañero de equipo con los Padres, el curazoleño Jurickson Profar.

El dominicano ha estado fuera de juego desde el pasado 24 de junio, debido a una lesión en el hueso femoral en su pierna derecha, mismo que le impide correr y hacer los movimientos necesarios para estar en el terreno de juego.

Con su anuncio, Tatis Jr. se convierte en el quinto latino que renuncia a su participación en el llamado “clásico de mitad de temporada”, junto a su compatriota Rafael Devers, de los Medias Rojas, a los venezolanos José Altuve, de los Astros, y Luis Arráez, de los Marlins, y al puertorriqueño Carlos Correa, de los Twins.