El pitcher Zack Wheeler será operado nuevamente

Redacción FOX Deportes

Los Philadelphia Phillies seguirán adelante sin su pitcher esetlar después de que el equipo anunciara el sábado que el abridor Zack Wheeler fue diagnosticado con síndrome de salida torácica venosa y requerirá una cirugía adicional que se espera lo deje fuera de acción entre seis y ocho meses.

El pitcher de 35 años, Wheeler, tuvo una evaluación de seguimiento después de la cirugía del 18 de agosto, tres días después de su última apertura, para remover un coágulo de sangre de su brazo derecho superior.

Phillies medical update on Zack Wheeler pic.twitter.com/JnnEAz4cMZ — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 23, 2025

Tras recibir una segunda opinión, se recomendó que Wheeler se sometiera a una cirugía de descompresión torácica en las próximas semanas. Tal operación podría poner en riesgo la capacidad de Wheeler para iniciar la temporada 2026 a tiempo.

Wheeler anteriormente se perdió tiempo en 2022 debido a una lesión en el antebrazo y se sometió a una cirugía de Tommy John en 2015 mientras estaba con los New York Mets.

La operación de Zack Wheeler, pitcher de los Phillies, fue un éxito Le fue extirpado un goágulo en el brazo derecho y se espera que vuelva pronto

El tres veces All-Star, Wheeler, tuvo marca de 10-5 con una promedio de carreras limpias de 2.71 en 24 aperturas a lo largo de 149 2/3 innings esta temporada. Sus 195 strikeouts lideran la National League, y fue ampliamente considerado un candidato principal para la NL Cy Young de este año. También tuvo un promedio de bases por bolas más hits por inning lanzado (WHIP) líder de la NL de 0.94. La rotación titular de Philadelphia entró al 23 de agosto con un promedio de carreras limpias de 3.61, lo que la coloca en el 10º puesto de la MLB.

Wheeler ha sido subcampeón del Cy Young en dos ocasiones, terminando segundo en 2021 y 2024. Philadelphia lo firmó a una extensión de tres años por $126 millones en marzo de 2024, un contrato que termina después de la temporada 2027.

Los Phillies tienen marca de 74-54, lo que los coloca como el sembrado 2 en la NL y con una ventaja de seis juegos sobre el primer lugar en la NL East.