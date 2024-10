El huracán Milton azotó el estadio de los Tamp Bay Rays

El huracán Milton tocó Florida y dejó destrozos en todo su trayecto, incluido el Tropicana Field, estadio de los Tamp Bay Rays.

En imágenes difundidas por diversos medios de comunicación la noche del 9 de octubre, se pudo apreciar que el techo del recinto comenzaba a desprenderse debido a los fuertes vientos del huracán.

Previo a la llegada del ciclón, la directiva que gestiona el Tropicana Field anunció que “no será utilizado como refugio”, pero que sí estaban trabajando para ayudar con “los esfuerzos de remoción de escombros.”

Esta mañana se pudo visualizar con claridad la extensión de los daños del domo y de la cancha:

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9