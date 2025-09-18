El Dodger histórico Cleyton Kershaw, anunció su retiro

Redacción FOX Deportes

Claton Kershaw, Dodger histórico, se retirará al final de la temporada

Uno de los mejores pitchers de todos los tiempos se acerca a la recta final de una carrera legendaria.

Los Angeles Dodgers anunciaron este jueves que el zurdo y tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, se retirará después de la temporada 2025 de MLB. Kershaw realizará su última apertura de temporada regular en casa contra los San Francisco Giants la noche del viernes.

Kershaw, a quien los Dodgers seleccionaron con el pick No. 7 del Draft de MLB en 2006, ha pasado toda su carrera de 18 años con la franquicia (2008-presente). El zurdo lideró la Liga Nacional en ERA cinco veces, en WHIP cuatro veces y en WAR, ponches y victorias en tres ocasiones cada uno. Fue parte del campeonato de Serie Mundial de 2020 y estuvo en el roster de 2024 durante la temporada regular, aunque se perdió la postemporada por una lesión en un dedo del pie.

En esta temporada, Kershaw registra 3.53 de ERA, 1.22 de WHIP y 71 ponches en 102.0 entradas lanzadas (20 aperturas). Llega a su última apertura de temporada regular con un ERA de por vida de 2.54, WHIP de 1.02 y 77.6 de WAR acumulado en 452 apariciones (449 como abridor).

Thank you, Clayton Kershaw 👏



The Dodgers star announced today he will retire at the conclusion of the 2025 season. pic.twitter.com/v0qrjj5OKW — MLB (@MLB) September 18, 2025

Kershaw, once veces All-Star, ocupa el primer lugar en la historia de los Dodgers en ponches (3,039) y WAR entre pitchers (77.6), segundo en victorias (222) y WHIP (1.02), cuarto en entradas lanzadas (2,844.2) y sexto en ERA (2.54). Además, ganó el premio MVP de la Liga Nacional en 2014, convirtiéndose en el único pitcher desde 1968 en obtener ese prestigioso galardón; Bob Gibson lo consiguió en 1968 con los St. Louis Cardinals.