'El béisbol es otra cosa', el abrazo de MLB a la comunidad latina

Las Grandes Ligas comenzaarán la campaña en septiembre

La organización de las Grandes Ligas ha lanzado su nueva campaña para el público latino con vídeos narrados por el actor Lin-Manuel Miranda, que celebran la trayectoria de cuatro estrellas del béisbol: el puertorriqueño Francisco Lindor de losNew York Mets, el dominicano Fernando Tatis de los San Diego Padres, el venezolano Ronald Acuña de los Atlanta Braves y el mexicano Fernando Valenzuela, leyenda de Los Angeles Dodgers.

Los videos de la campaña "El béisbol es otra cosa", serán trasmitidos en diversos medios en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, y celebran la música, la cultura y las leyendas del béisbol que conectan a estas naciones con el juego, de acuerdo con el comunicado de las Grandes Ligas.

Las historias se desarrollan dentro de un espacio tipo galería con un diseño moderno, ambientado con diversas miniaturas detalladas creadas por el artista puertorriqueño Danny Cortés que cobran vida.

A la campaña se unen el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el músico venezolano Beto Montenegro y la influencer dominicana Jess Judith, quienes aparecen observando lo que hay en la galería mientras se escucha la narración en inglés y español.

Cada vídeo muestra momentos en la carrera de estos jugadores y se escucha a Miranda, ganador del Premio Pulitzer, Grammy, Emmy y Tony, hablando sobre estos famosos latinos.

Los aficionados pueden ver los nuevos anuncios en MLB.com/el-beisbol-es-otra-cosa, y en los canales de redes sociales de Grandes Ligas.

10 momentos que convirtieron en leyenda a Fernando Valenzuela

Fernando Valenzuela llegó a las Grandes Ligas en 1980 para jugar con el que sería el equipo de sus amores. Los Angeles Dodgers.
En 1996 Fernando fue el pitcher abridor para el duelo entre los San Diego Padres y los NY Mets celebrado en Monterrey, primer juego de temporada regular de la MLB disputado fuera de Estados Unidos y Canadá.
Fernando Valenzuela es miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, del Salón de la Fama del Beisbol del Caribe y del Salón de la Fama del Deporte de Calinfornia y fue condecorado con el Premio Nacional del Deporte en México.
En total jugó 10 temporadas con los Dodgers antes de pasar a ser parte de California Angels. En la Gran Carpa también defendió las camisolas de Baltimore Orioles, Philadelphia, San Diego Phillies, Padres y St. Louis Cardinals.
En total logró 173 victorias en las que logró más de 2 mil ponches con su famoso ‘tirabuzón’
Su número 34 fue retirado por LA Dodgers como un homenaje a su gran legado, para que nunca más en la historia, otro jugador pudiera portarla.
Fernando Valenzuela dirigió a México en el Clásico Mundial de Beisbol en las ediciones 2006, 2009 y 2013.
Fue el primer jugador en la historia de la MLB en ser nombrado el Novato del año y ser condecorado con el premio Cy Young en una misma temporada (1981). En ese mismoi año ganó el bate de Plata y la Serie Mundial.
Hasta el momento es el único jugador de las Ligas Mayores desde 1945 en ganar sus ocho primeras salidas al montículo.
Su peor año en Grandes Ligas fue en 1987 cuando sufrió 17 derrotas. Su mejor registro en una temporada en 1981 con solo 7.

En septiembre la organización lanzará un anuncio dirigido en particular a México rindiendo tributo al legendario lanzador de Los Angeles Dodgers, Fernando Valenzuela (1960-2024), un pionero en abrir camino a para los jugadores mexicanos.

Además de la historia de Valenzuela, la campaña destacará a los actuales jugadores de Grandes Ligas nacidos en México: Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Isaac Paredes y Luis Urías, narrado por la cantante mexicana Melissa Robles.

La MLB presentó “El béisbol es otra cosa” en el 2024 para mostrar cómo muchos aspectos de la cultura latina se manifiestan diariamente en este deporte, resaltando el estilo único que cada cultura aporta al juego.

