¿Dónde y cómo ver la Serie Mundial 2025?

Redacción FOX Deportes

¡Todo listo para el Clásico de Otoño! La Serie Mundial ya está aquí, y no te puedes perder ni un solo out en el duelo entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays. Aquí encontrarás toda la información sobre cómo ver la Serie Mundial de la MLB 2025.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial 2025 comienza el viernes 24 de octubre. Si es necesario un séptimo juego este se disputará el sábado 1 de noviembre.

¿Cómo puedo ver la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial 2025 se transmitirá exclusivamente por FOX. También puedes verla en FOXSports.com, la app de FOX Sports y FOX One.

¿Cuál es el calendario de la Serie Mundial 2025?

Juego 1: viernes, 24 de octubre - 8 p.m. ET (FOX)

Juego 2: sábado, 25 de octubre - 8 p.m. ET (FOX)

Juego 3: lunes, 27 de octubre - 8 p.m. ET (FOX)

Juego 4: martes, 28 de octubre - 8 p.m. ET (FOX)

Juego 5: miércoles, 29 de octubre - 8 p.m. ET (FOX)*

Juego 6: viernes, 31 de octubre - 8 p.m. ET (FOX)*

Juego 7: sábado, 1 de noviembre - 8 p.m. ET (FOX)*

*Si es necesario

¿Cómo puedo ver la Serie Mundial por streaming o si no tengo cable?

Los partidos de la Serie Mundial de la MLB en FOX se podrán ver en vivo en FOXSports.com, la app de FOX Sports y FOX One.

Si no tienes cable, existen servicios de transmisión en vivo que ofrecen los canales mencionados, como YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV y fuboTV.

Si tienes una antena en una zona con buena recepción, también puedes ver los playoffs de la MLB en tu estación local de FOX. Consulta los mapas de recepción de la Comisión Federal de Comunicaciones para ver qué estaciones están disponibles en tu zona.