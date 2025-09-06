De la mano de Logan Webb, los Giants superaron a los Diamondbacks

Redacción FOX Deportes

Logan Webb no ha sido conocido como un lanzador con gran cantidad de ponches durante la mayor parte de su carrera, pero este año ha tomado un giro importante en esa dirección.

El dos veces All-Star ponchó a siete bateadores en seis innings en la victoria 11-5 de los Giants sobre los D-backs en Oracle Park, asegurando su primera temporada con 200 ponches en sus siete años de carrera en las Grandes Ligas.

HOME RUN DERBY EN LA BAHÍA. 🚨 Patrick Bailey es quien conecta cuadrangular ahora y los Giants están arriba 5-11. #MLBenFOX pic.twitter.com/esnpzkkhr3 — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 9, 2025

Jung Hoo Lee, Dominic Smith, Heliot Ramos, Matt Chapman y Patrick Bailey conectaron un home run cada uno para respaldar a Webb y llevar a los Giants (73-71) a su 12.ª victoria en sus últimos 15 juegos, acercando a San Francisco a tres juegos de los Mets por el último comodín de la National League, con 18 partidos restantes.

Webb ponchó a Adrian Del Castillo con un cambio para cerrar la quinta entrada y registrar su ponche número 200 de la temporada, convirtiéndose en el primer pitcher de los Giants en alcanzar la marca desde Carlos Rodón en 2022. Su conteo de lanzamientos estaba en 94, pero regresó para lanzar un inning perfecto en la sexta para mantener el empate 4-4.

Los Giants recompensaron de inmediato el esfuerzo de Webb al anotar cinco carreras en la parte baja de la sexta entrada, separándose de sus rivales divisionales. Christian Koss conectó un doble de dos carreras que puso a los Giants adelante 6-4, antes de que Ramos abriera el juego con un home run de dos carreras proyectado a 435 pies hacia el left-center field.

Webb salió después de permitir solo una carrera limpia en cinco hits, bajando su ERA a 3.12 en 30 aperturas esta temporada. Actualmente lidera la NL en innings lanzados (184 2/3) y ponches (201), cifras que lo perfilan para recibir votos al Cy Young por cuarta temporada consecutiva.