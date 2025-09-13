Cal Raleigh igualó al histórico Mickey Mantle

Redacción FOX Deportes

Cal Raleigh igualó la marca de Mickey Mantle de 54 home runs en una temporada por un bateador ambidiestro, al conectar en la primera entrada un batazo para los Seattle Mariners contra Los Angeles Angels este domingo.

Bateando como zurdo, Raleigh disparó un home run en el primer lanzamiento hacia el jardín central-izquierdo frente a Kyle Hendricks, con lo que dio ventaja de 2-0 a su equipo.

Mantle logró sus 54 home runs en 1961 con los New York Yankees. Raleigh, por su parte, alcanzó además un registro histórico al conectar su home run número 43 de la temporada como receptor, superando la marca de Javy López con Atlanta en 2003.

En su quinta temporada en las Grandes Ligas, Raleigh venía de un tope personal de 34 home runs el año pasado, cifra que ahora dejó atrás con una campaña que lo coloca en un sitio destacado dentro de la historia ofensiva para su posición.