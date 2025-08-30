Aaron Judge ingresó a una lista privilegiada de los Yankees

Redacción FOX Deportes

Durante décadas, la clasificación de home runs de todos los tiempos de los Yankees ha sido como una lista de leyendas: Babe Ruth, Mickey Mantle, Lou Gehrig, Joe DiMaggio y Yogi Berra.

Ahora, esa exclusiva compañía tiene una incorporación moderna. Aaron Judge conectó el home run número 358 de su carrera el domingo por la tarde en el Rate Field, igualando a Berra en el quinto lugar en la historia de la franquicia.

Career home run No. 358 for Aaron Judge, tying him with Yogi Berra for 5th-most in @Yankees history! pic.twitter.com/5y9diT5I2Z — MLB (@MLB) August 31, 2025

El home run de Judge en la primera entrada contra el zurdo de los White Sox, Martín Pérez, fue su 43.º de la temporada, y el segundo del capitán en la misma cantidad de juegos, una señal alentadora después de un agosto relativamente tranquilo.

"Me alegra ver eso", dijo Aaron Boone sobre el cuadrangular de Judge en la victoria del sábado por 5-3 en 11 entradas.

"Va a arrancar. No se le puede retener por mucho tiempo. Se acerca una buena racha. El hecho de que estemos bateando bien con él ahora mismo y consiguiendo algunas victorias es algo bueno". Tras el emparejamiento de Berra, Judge está listo para ascender aún más antes del final de la temporada. DiMaggio le sigue con 361, seguido de Gehrig (493), Mantle (536) y Ruth (659).