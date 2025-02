Stephano Carrillo no le teme a las comparaciones con Santiago Giménez en Feyenoord

En vez de salir a decir la clásica frase de “vengo a hacer mi propia historia”, Stephano Carrillo no le huye a la inevitable comparación que tendrá con Santiago Giménez en el Feyenoord.

En entrevista con FOX Deportes, el delantero de 18 años mostró su confianza ante el reto que se le avecina en Europa tras su fichaje con el equipo del que recién salió su compatriota.

“Es imposible que no nos comparen porque nuestra historia es un poco parecida. Yo respeto mucho lo que él hizo, su trayecto, su carrera, pero yo no tengo una presión porque sé que voy a demostrar por qué ellos apostaron por mí y por qué me siguen desde hace tiempo. Voy a dejar todo por los colores, como lo merece la afición del Feyenoord”, comentó el atacante, quien muy pronto viajará a Rotterdam.

¡NUEVO LEGIONARIO! 🇲🇽👏 El joven mexicano Stephano Carrillo, nuevo jugador de Feyenoord, platicó en exclusiva con @daniella_lg sobre su nueva aventura en el futbol de Europa. #TotalSports pic.twitter.com/MOGSbaMlmg — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 6, 2025

Carrillo, quien emigra a Europa con muy poca experiencia en la Primera División, pero que llamó la atención en Países Bajos por su poder goleador en las selecciones juveniles de México, contó cómo fue su traspaso al club neerlandés en los últimos días de la ventana invernal.

“Después del partido ante Puebla en el TSM, mi representante me mandó mensaje: ‘oye, hay una propuesta oficial, la mandaron hoy apenas, ¿qué quieres hacer, entramos con todo?’ Vámonos, pues. Hubo un momento que pensé que la salida era muy difícil, porque el club estaba atravesando por un momento difícil y estábamos contra el tiempo”, compartió el canterano de Santos Laguna.

Carrillo llega muy joven al Feyenoord, ¿podrá al menos hacer la mitad de los goles que hizo ‘Santi’?