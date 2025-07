Santiago Gimenez será despedido a lo grande con Feyenoord

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez dejó huella en su paso por Feyenoord, conquistó tres títulos, colaboró para romper una sequía de cuatro temporadas sin ganar la Eredivisie y se convirtió en el goleador del equipo, salió de prisa rumbo a Milan, pero volverá a Róterdam para una despedida a la altura de su trayectoria en el club. See you on Saturday, Santi 😍@Santgimenez_ will officially say goodbye during half-time of Feyenoord vs. VfL Wolfsburg: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 30, 2025

Gimenez se ganó a la grada de De Kuip con base a goles, en 105 partidos anotó 65 dianas y todo era satisfacción hasta que en el mercado invernal de la temporada pasada apareció Milan para llevarse al mexicano a la Serie A en los últimos días de transferencias.

El destino enfrentó a Feyenoord y al conjunto ‘Rossonero’ en octavos de final de la Champions League y el ‘Bebote’ regresó al estadio como rival, desde entonces se pensó en una despedida para que la afición pudiera ovacionar al delantero.

El club neerlandés informó que “Gimenez saltará al campo en del descanso para dar una vuelta de honor a la grada” al medio tiempo del duelo entre ‘La Legión’ y Wolfsburg de pretemporada del próximo sábado que se jugará en De Kuip.