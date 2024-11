Santiago Giménez se siente más fuerte que nunca

Cada vez falta menos para que Santiago Giménez regrese a la actividad después de dos meses de ausencia por una lesión y todo indica que el proceso va ‘viento en popa’.

El mexicano concedió una entrevista al canal oficial del Feyenoord y confesó:

“Al inicio no podía hacer mucho, tenía dolor, así que me enfoqué en trabajar en la alberca y cuando regresé (a Países Bajos) estaba en mejor forma para hacer otros ejercicios y empecé con los fisios del club a trabajar muy duro, pero lo que me gustó aún más es que ahora me siento más fuerte que nunca”.

El ‘Bebote’ inició su recuperación en México por dos razones: la primera, su fisioterapeuta personal se encuentra en ese país; la segunda, quería estar arropado por su familia.

Aunque ya se le ha visto entrenando con el resto de sus compañeros, Giménez no quiere apresurar su regreso, “no sé cuándo suceda, pero me estoy preparando para estar tan fino como se pueda”. Con el parón invernal a la vuelta de la esquina, el mexicano planea “seguir trabajando” y quizá estar al 100% “para la segunda parte de la temporada y no volverme a lastimar”.

Sobre sus primeras sensaciones en los entrenamientos aseguró que “me sentí como un niño, fue increíble y quiero vivir cada segundo que estoy en la cancha”.