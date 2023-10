Santiago Giménez reventó la Eredivisie y fue reconocido como MVP

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆

Santiago '𝘚𝘢𝘯𝘵𝘪𝘢𝘨𝘰𝘢𝘭' Gimenez 🇲🇽@Santigim11 in September:

7 goals ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

2 assists 🅰️🅰️

Every 32 minutes 1 goal or assist 🥶



Congrats Santiago & @Feyenoord 👏