Santiago Giménez quiere más goles y más partidos de Champions

Aunque Feyenoord complicó su situación en la Champions League y no se sabe si podrá clasificar a octavos de final, Santiago Giménez espera aprovechar al máximo cada minuto en la gran competencia.

Al término del partido que finalizó con derrota 1-0 frente a la Lazio y que desbancó al equipo holandés hasta el tercer lugar del Grupo E, el atacante aseguró que espera marcar más goles en favor del equipo en esta segunda temporada, pues quiere retribuirle a la afición y al entrenador la confianza.

“Jugar en Champions League es un sueño, es algo que desde niño siempre tuve. Todo Rotterdam es una familia, es una ciudad donde, desde el primer minuto que llegué, me recibieron con los brazos abiertos y me adapté rápido por eso. Me quieren mucho y yo los quiero mucho, así que esperemos les pueda regalar muchos goles porque lo que me han dado ellos a mí, es impresionante”, comentó el delantero.

Giménez, autor de 15 goles en lo que va de la campaña pese a que lleva tres partidos seguidos sin anotar, habló en específico del técnico Arne Slot, quien la temporada pasada llevó al Feyenoord al título de la Eredvisie y es un personaje de gran importancia en la evolución del mexicano en los últimos meses.

“Es un director técnico que te dice las cosas de frente y eso a mí me sirvió mucho, eso fortaleció la relación con Arne, quien es un director técnico que me sorprendió mucho para bien, es un técnico muy capaz y muy bueno, creo que se refleja en los resultados que ha tenido; también es un técnico muy ganador y eso contagia”, agregó el jugador de 22 años en palabras para TNT Sports.

El seleccionado ‘azteca’ ha tenido un arranque de campaña de ensueño, mismo que buscará continuar en el próximo partido ante el AZ Alkmaar para así seguir marcando goles frente a la gente del Feyenoord.