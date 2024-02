Santiago Giménez podría irse en verano; en Feyenoord lo saben

Suficiente trabajo le costó al Feyenoord retener a Santiago Giménez en los últimos dos mercados como para pensar que el mexicano se quedará sin duda alguna para la próxima temporada.

En el club neerlandés saben que el atacante es uno de sus principales activos, un futbolista que ha sido buscado por varios clubes y a quien posiblemente deban resignarse a perder en el verano.

Dennis Te Kloese, directivo del Feyenoord y conocedor del futbol mexicano, admitió que el negocio del club está en formar jugadores jóvenes que después puedan venderse como estrellas en ascenso, o sea, Giménez encaja perfectamente con el plan económico que tiene el club de Rotterdam.

“Es un jugador relativamente joven, aún en desarrollo; lo ves en estos momentos de lesión, quizá donde no marca directamente un gol. Nosotros en Holanda buscamos jugadores, los desarrollamos y tratamos de venderlos. Si hay algo en el verano, seguro estaremos viendo que Santi puede ser uno de los varios jugadores de Feyenoord que podría traspasar a otro equipo”, admitió en charla con FOX Sports México.

Aunque Giménez no ha estado en su mejor momento en este 2024 con solo uno de sus 21 goles marcados en este año calendario, el atacante sigue siendo uno de los mejores goleadores de Europa y aunque el directivo no quiso revelar nombres, admitió que varios clubes se han acercado para preguntar sobre ‘Santi’, futbolista de 22 años que está cursando su segunda temporada en el futbol europeo.

“En este mercado de invierno, entre intermediarios y equipos, hablamos claramente con él que quizá no era el mejor momento de irse. Hay una gran fila de visores y equipos tratando de ver aquí, pero no sería correcto mencionarlo”, comentó Te Kloese previo al duelo por los playoffs Europa League ante la Roma.

El goleador mexicano espera reencontrarse con las redes lo antes posible, primero para ayudar al Feyenoord en sus objetivos y después para llamar la atención de grandes equipos en Europa.