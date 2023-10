Retirarse o no retirarse, el gran dilema de Andrés Guardado

Retirarse o no retirarse, el gran dilema ha llegado a Andrés Guardado y él aún no sabe qué hacer.

El mediocampista mexicano está en la última parte de su carrera y él mismo lo hizo saber antes de firmar por un año más con el Betis hace unos meses, pues aseguró que se vislumbraba una temporada más jugando a buen nivel, sin embargo, nunca aseguró que después de eso se iba a retirar.

Cualquiera que sea su decisión, la tomará en la primavera de 2024, por ahora, se dedica a disfrutar cada partido, como el del pasado fin de semana, cuando jugando como titular y portando la banda de capitán, hizo historia como el jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Betis Balompié.

“No lo sé si quiero seguir. Ahorita a esta pregunta no le tendría respuesta. Me siento bien físicamente, me siento con fuerzas, pero no sé”, confesó el ‘Principito’ en una entrevista con su club, unos días después de imponer el récord. “Este año en particular me lo estoy tomando en el día a día. Me lo tomo como si fuera el último año porque no tengo todavía decidido lo que voy a hacer a final”.

😊💚🔝



Nosotros también estamos orgullosos de ti, @AGuardado18. pic.twitter.com/pRI0zXoxMP — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 24, 2023

¿Buscará retirarse con Atlas como alguna vez soñó? Guardado no le cierra las puertas a seguir jugando profesionalmente, pues a sus 37 años aún se siente capaz de seguir a buen nivel, por lo que quizá le quede más de un año en buen ritmo, distinto a lo que él vaticinó hace unos meses.

“Si yo veo y me siento con fuerzas para seguir, seguiré, ya sea aquí o en otro sitio. Y si veo que a lo mejor la cabeza ya no está conectada en seguir jugando, tomaré mi decisión, pero ahora es muy pronto, ya veré por ahí por abril, por marzo, cuando llegue”, agregó el jugador que llegó al Betis en 2017.

Guardado es una leyenda del futbol mexicano por sus cinco mundiales y una carrera 16 años y contando en Europa, pero su trayectoria está llegando a su fin, de hecho, probablemente concluya en no más de siete meses.