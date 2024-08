Raúl Jiménez, el modelo para la nueva camiseta del Fulham

Si Raúl Jiménez no fuera un jugador importante, no estaría a punto de iniciar su octava temporada en la Premier League y definitivamente no estaría en la campaña de la nueva camiseta del Fulham.

El club de Londres lucirá un llamativo jersey con camuflaje morado para su tercer uniforme.

El delantero mexicano aún tiene crédito en una de las mejores ligas del mundo y a reserva de lo que suceda en el primer partido del curso ante Manchester United (viernes 16 de agosto), el futbolista de 33 años fue elegido como la imagen para la nueva camiseta del equipo, la cual se sale de lo tradicional.

Completing the set. 💜



Introducing our 24/25 Third Kit.#FFC x @adidasfootball — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 15, 2024

“Para completar nuestra alineación de uniformes para la próxima temporada, Fulham saldrá con una tercera línea completamente morada, con un llamativo estampado gráfico de camuflaje a múltiples capas en una emocionante mezcla de tonos morados y azules”, fue la descripción que hizo el club en su portal.

La camiseta sale a la venta el 22 de agosto y se espera que tenga un valor cercano a los $100 dólares.

Raúl marcó siete goles durante la temporada pasada (la primera con el Fulham), pero el club aún espera que pueda alcanzar los niveles que tuvo en el Wolverhampton antes de su fractura de cráneo en 2020.