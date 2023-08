PSV, la solución para el 'Chucky' Lozano y el Napoli

Parece que lo del ‘Chucky’ Lozano y Napoli ya es irreconciliable. El jugador no aceptará renovar con una reducción de sueldo y el equipo italiano no recibirá algo parecido a los 45 millones de euros que invirtieron en él, entonces ¿cómo terminará esta lucha de intereses entre el club y el atacante de 28 años?

El PSV entre a escena para ofrecer una solución y buscar el regreso del delantero mexicano a sus filas.

De acuerdo con el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el PSV ofrecería 10 millones de euros (más bonos) por el mexicano, o sea, menos de la tercera parte de en lo que lo vendió al equipo italiano, sin embargo la opción ya no parece tan mala para los napolitanos, pues el jugador no aceptó renovar con una rebaja de sueldo del 50% y si no es ahora, el futbolista podrá irse libre en un año.

¡Hay esperanza! 'Chucky' Lozano es titular en la pretemporada del Napoli El mexicano vistió la camiseta del Napoli con su reluciente scudetto ¿se quedará?

Lozano, quien iba a ser titular en el primer partido de la temporada en la que el Napoli está defendiendo el scudetto (victoria 3-1 ante el Frosinone), fue borrado debido a su situación con el club, por lo que, si no llegan a un acuerdo, Napoli podría pagarle un año completo a un futbolista que no piensa utilizar, mientras que el jugador podría quedarse sin jugar en una campaña muy importante su carrera.

¿No es mejor que el Napoli lo venda al PSV aunque sea tan barato? Eso es lo que quiere el conjunto de Eindhoven, al cual le vendría de lujo recuperar al jugador que anotó 43 goles en dos temporadas con los ‘granjeros’.