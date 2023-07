¿Por qué Luis Chávez aún no ha firmado con el Dinamo de Moscú?

Ya pasaron cuatro días desde que Pachuca anunció que Luis Chávez pagaría su propia cláusula de rescisión para quedar libre y fichar por el Dinamo de Moscú, pero todavía no se ha logrado hacer el traspaso.

Y es que como el club hidalguense no estaba convencido de aceptar el dinero ruso alegando los inconvenientes bancarios de un país que está en guerra, se acordó que el propio jugador pondría de su bolsa para romper el vínculo con el conjunto mexicano y así cumplir su sueño de jugar en Europa (sí, esa parte de Rusia se considera Europa), sin embargo, el mediocampista aún no hace el pago, puesto que el equipo moscovita no le ha depositado.

De acuerdo con el diario Récord, el club de Moscú transferiría a Luis el monto total de su cláusula de rescisión (unos 5.5 millones de dólares), además de los impuestos, para un total de 7 millones de dólares, sin embargo, el bloqueo económico que vive el país no ha permitido que se libere la cantidad, algo que Grupo Pachuca siempre temió, por lo que no quiso vender directo a Chávez ni a Víctor Dávila (delantero de León vive una situación similar, solo que con el CSKA de Moscú).

El mediocampista de 27 años está convencido en el rumbo que quiere para su carrera, pero la situación política y económica de Rusia lo han complicado, por lo que el traspaso aún podría caerse, por más que el Pachuca haya aceptado públicamente la opción de que el futbolista pague su propia cláusula, eso sí, apoyado por el dinero del Dinamo de Moscú, donde aún tiene que arreglar los términos de su contrato.

A diferencia de Pachuca, Chávez sí confía en el futbol ruso y en que jugar allá es lo mejor para su carrera.