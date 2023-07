Napoli presiona al 'Chucky' Lozano ¿Qué decidira el mexicano?

Se pusieron serios con el ‘Chucky’ Lozano y si no renueva, se debe ir a otro equipo.

Napoli busca mantener al jugador mexicano para las próximas temporadas, sin embargo, no quieren perderlo el próximo año (cuando finaliza su contrato) y no recibir ganancia por su traspaso, por lo que si el jugador no tiene en planes seguir con el equipo a largo plazo, en el club optarían por venderlo en este mismo mercado. Pero como el delantero no ha tomado una decisión, lo han marginado del equipo.

Al menos esa es la explicación que ofrece La Gazzeta Dello Sport, medio de comunicación italiano que considera que la razón detrás de la no-convocatoria de Lozano para el primer duelo de pretemporada ante el SPAL (aunque sí esté entrenando con el equipo) es un movimiento del club para presionar al jugador de renovar o bien, permitir que se le venda y así tener flujo económico.

Lozano no aumentó su valor en este mercado, por lo que se ve muy difícil que pueda emigrar a un club más grande que el Napoli o bien, que la institución pueda venderlo por los mismos 45 millones que ellos le pagaron al PSV en 2019, pero entonces ¿por qué el jugador no quiere renovar con el campeón de Italia?

De acuerdo con diversos reportes, Napoli le ofreció un nuevo acuerdo, pero con una reducción en el salario, algo que al jugador no le agradó en lo absoluto, pues por más críticas que haya recibido, sigue siendo uno de los mejores extremos por derecha de toda la Serie A según la plataforma Comparisonator.

Al ‘Chucky’ le queda un año de contrato, por lo que su destino debería ser defender el scudetto a partir del 19 de agosto contra el Frosinone, pero el Napoli ya le ha dejado en claro sus opciones y quiere una decisión.