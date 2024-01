La lesión de Raúl Jiménez no se ve nada bien Y el Fulham lo sabe

La sobrecarga de partidos le pasó factura al Fulham y a Raúl Jiménez y ahora el equipo deberá arreglárselas sin el delantero mexicano, algo que no ha sabido hacer muy bien en esta temporada.

Luego del empate 0-0 ante el Everton, donde Raúl Jiménez falló una clara frente al arco y ya no salió para el segundo tiempo debido a una lesión en la parte posterior de la pierna, el técnico Marco Silva aseguró que tanto el problema físico del mexicano como el del francés Issa Diop no tienen buena pinta.

“Ambos salieron por problemas en los isquiotibiales y no pinta nada bien. Es normal cuando juegas tres partidos en siete días, todos muy intensos. Este tipo de cosas pueden pasar cuando tienes un plantel corto y no puedes rotar jugadores; el calendario no nos ayudó”, comentó Silva en conferencia de prensa.

En febrero, Fulham juega contra Burnley, Bournemouth, Aston Villa y Manchester United, sin embargo, aún no se sabe cuántos juegos se perderá el mexicano, autor de cinco goles en esta temporada.