Jorge Sánchez tampoco sabe por qué no llegó al Cruz Azul

Todos estaban de acuerdo con el traspaso de Jorge Sánchez a Cruz Azul…todos menos el Porto.

El defensa se tuvo que quedar en el equipo portugués donde apenas y araña minutos de juego, pero él sabe que no quedó en él, sino en que fue un tema que su representante no pudo resolver.

“No sé, mi agente fue el que estuvo viendo todo, pero yo estoy muy tranquilo. Lo que me toca es meterle y enfocarme en lo mío. Yo estoy muy tranquilo aquí en los meses que me toca; tengo que cumplir partidos, y si no, ver mejores opciones”, comentó en entrevista con TNT Sports.

¡Él ni se enteró! 🫣



La respuesta de Jorge Sánchez a la pregunta sobre su fichaje fallido por Cruz Azul. ❌



¿Te gustaría que eventualmente llegue a la Máquina? 🚂#TNTSportsMex pic.twitter.com/ca8fJONV6S — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 22, 2024

El lateral de 26 años se quedó en la banca en la victoria 1-0 de su equipo ante el Arsenal y en cuanto a la liga, solo ha jugado dos de los últimos nueve partidos. Todos esperaban que el equipo ‘Dragón’ aceptara disolver el préstamo por un año que tenía acordado con el Ajax por los servicios del mexicano y que así el equipo neerlandés pudiera venderlo a Cruz Azul, sin embargo, por alguna razón el club no quiso.

Eso quiere decir que la aventura de Sánchez en Europa tendrá, por lo menos, unos meses más.

“Los que venimos a Europa tratamos de poner a México en alto, a veces es muy complicado, vivimos muchas cosas muy difíciles, pero que se sientan orgullosos de nosotros. En algunos casos se da mejor, en algunos no. He pasado por muchos momentos difíciles, pero nunca me he decaído; soy un ejemplo para muchos jugadores”, aseguró Sánchez, quien vive apenas su segunda temporada en el ‘viejo continente’.