Guillermo Ochoa se despide de la Serie A: "Fue una experiencia corta e intensa"

La etapa de Guillermo Ochoa en el Salernitana podría dividirse en dos: una excelente primera temporada donde se ganó la atención de los mejores equipos de la Serie A y una lamentable segunda campaña, donde sufrió un bajón de nivel junto a todo el equipo y terminó la temporada borrado y/o lesionado.

En el marco de la finalización de su contrato y el descenso del equipo a la Serie B tras quedar último lugar en la campaña, Ochoa se despidió de la institución y agradeció a toda la afición. El cancerbero de 38 años se marcha con 41 partidos disputados en la primera división italiana.

¿Cuál será su destino? Se dice que irá a la MLS con el San Diego FC, el problema es que este club no jugará hasta 2025, por lo que deberá definir cómo se mantendrá activo durante el resto del año; más considerando que no juega desde el 21 de abril y que no será convocado por la Selección Mexicana.

Ochoa subió a Instagram un texto en italiano y aquí va traducido al español:

Hoy me dirijo a ustedes con tristeza para despedirme al dejar este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la última temporada. Mi experiencia con Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y desafíos que me hicieron crecer como deportista y como persona.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo en todo momento, por el aliento que me impulsó a dar lo mejor de mí en cada partido.

La pasión y el amor por el fútbol que se siente en esta ciudad me conmovió profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón.

Fue un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros.

Agradezco a mis entrenadores, personal y dirección que hicieron posible mi llegada a este club y me permitieron disfrutar del fútbol de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo.

¡Gracias por todo y nos vemos de nuevo!