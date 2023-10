Feyenoord ve el lado amable: "Santiago Giménez casi le anotó gol a Alemania"

Decir que Santiago Giménez falló un gol cantado ante Alemania es como decir que el mexicano estuvo a punto de anotarle gol a una potencia mundial y eso no puede ser malo para el técnico del Feyenoord.

El entrenador Arne Slot defendió al atacante de 22 años, aseguró que él no escuchó ninguna crítica y reveló que utilizó algunos videos de la participación del atacante con el Tri para trabajar en esos días de cara al próximo partido por la liga de los Países Bajos frente al Vitesse.

“Yo no he visto nada de esas críticas. Sipke (auxiliar técnico) vio gran parte del partido contra Alemania y hoy quería ver algunas imágenes con él. La versión corta que me trajo fue que Santiago tuvo grandes carreras en el sentido ofensivo, que hizo algunas carreras excelentes y estuvo cerca de marcar un gol”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

Slot también habló del crecimiento que ha tenido el atacante con relación a lo que fueron las primeras semanas con el club en agosto de 2022, pero es consciente que el jugador aún puede mejorar.

“Ya trabaja mucho más que cuando se unió a nosotros por primera vez, pero aún se pueden mejorar algunos detalles. Tampoco debes mirar imágenes con jugadores sólo para mostrar lo que están haciendo bien, siempre hay un cierto equilibrio”, evaluó el entrenador de 45 años.

Giménez aún no puede rendir con la Selección Mexicana al igual que en su club, pues con el Feyenoord tiene una impresionante marca de 12 goles y siete partidos al hilo haciéndose presente en el marcador.